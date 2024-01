Roma Femminile, Spugna: "Con il Napoli la peggiore prestazione stagionale. Carichi per fare una grande partita a Milano" (VIDEO)

Dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli, la Roma Femminile di Alessandro Spugna tornerà in campo domani in casa dell'Inter (ore 15:00), con l'obiettivo di dare continuità alle dodici vittorie consecutive in campionato e allungare sulle dirette concorrenti. Il tecnico giallorosso ha parlato sui canali ufficiali del club alla vigilia di questa importante sfida. Queste le sue parole.

Avete avuto modo di analizzare a mente fredda la prestazione di Napoli, che indicazioni ne avete tratto?

"L'abbiamo assolutamente analizzata perché era necessario farlo. È stata una brutta prestazione, al di là del risultato, penso forse la più brutta dall'inizio della stagione. Era giusto farlo, lo abbiamo fatto ma siamo tutti quanti sulla stessa lunghezza d'onda, siamo consapevoli di questo e adesso siamo molto carichi per fare una grande partita a Milano".

L'Inter ha giocato una partita di Coppa Italia molto dispendiosa, ma c'è stato anche l'arrivo di Magull. Come cambia la squadra con un nuovo innesto?

"Quando arrivano grandi calciatrici sicuramente aumenta la qualità, Magull è una giocatrice di grande qualità ed esperienza. Sicuramente per l'Inter è un beneficio ma non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a noi e fare una grande gara".

È importante fare punti per entrambe le squadre, che gara potrebbe essere?

"Potrebbe essere una gara aperta, anche l'Inter ha bisogno di fare punti perché deve consolidare il quarto posto e pensare di poter arrivare terza. Ha sicuramente necessità di questo, noi abbiamo la necessità di mantenere la distanza e andiamo a giocare una partita molto difficile. Sappiamo della loro forza, soprattutto quando giocano in casa, quindi è una partita difficile".