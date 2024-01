Roma Femminile, Spugna: "Affrontiamo una Sampdoria in salute, ci aspetta una partita importante. La squadra sta bene" (VIDEO)

Dopo il pareggio subito in extremis contro il Bayern Monaco la Roma Femminile di Alessandro Spugna è pronta a ripartire in campionato, per reagire anche all'ultima e finora unica sconfitta nella competizione in casa dell'Inter. Alla vigilia della sfida con la Sampdoria il tecnico giallorosso ha parlato sui canali social del club. Queste le sue parole: "Non dobbiamo dimenticare la prestazione e la partita fatta benissimo di mercoledì, dobbiamo buttarci sul campionato che è un'altra cosa. Affrontiamo una squadra che sta bene, in salute, che fa della fase difensiva un'arma importante e quindi sarà una partita molto difficile. Dobbiamo recuperare le energie, lo stiamo facendo perché vogliamo assolutamente vincere".

Come sta la squadra in questo momento?

"La squadra sta bene, sta recuperando, è chiaro che lo sforzo è stato notevole però dobbiamo assolutamente essere pronte perché ci aspetta una partita importante, poi ci sarà Amsterdam. E' un periodo molto intenso, le ragazze lo sanno e credo che siamo pronte".

Contro la Sampdoria all'andata fu una partita molto complicata, da lì hanno trovato nuova linfa e ultimamente nel corso del girone d'andata sono state molto pericolose per tutte. Che partita dobbiamo aspettarci?

"Ci dovremo aspettare la partita soprattutto del primo tempo dell'andata, perché noi siamo andati in difficoltà nel primo tempo, ci hanno creato qualche problema e non eravamo brillantissimi nel muovere palla. Questo ci ha creato qualche problema, poi la sbloccò Linari a fine primo tempo con un tiro dalla distanza, nel secondo tempo abbiamo trovato gli spazi giusti e siamo riuscite ad incrementare il risultato. Ci dovremo aspettare una Sampdoria che farà tanta densità in zona palla, che cercherà di ripartire perché è quello che ha sempre fatto e da quella partita lì l'ha fatto con ancora più efficacia".