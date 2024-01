Roma Femminile: Linari eletta calciatrice del mese di dicembre dall'AIC (COMUNICATO)

Grande traguardo per Elena Linari: la calciatrice della Roma infatti è stata eletta dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori) calciatrice del mese di dicembre. Ecco la nota ufficiale: "Il fatto che Elena Linari sia stata scelta come MVP del mese di dicembre chiude in qualche modo un cerchio. Il cerchio di un anno che ha visto la squadra della Capitale cucire lo scudetto sul petto per la prima volta nella sua storia, un momento che non può essere in alcun modo slegato da una delle sue protagoniste materiali e spirituali. Il contributo di Elena Linari alla squadra allenata da Spugna va oltre il riconoscimento di miglior difesa del campionato per due stagioni consecutive (la scorsa, e quella attuale), oltre l’inserimento quasi sistematico nella Top 11 di ogni giornata, oltre gli attuali 5 gol segnati stabilendo un unicum tra i difensori nei campionati europei. Linari per la Roma è solidità e concretezza, ordine e forza, carisma e determinazione. Qualità che spesso vengono assegnate a giocatori e giocatrici per tesserne lodi generiche ma che mai come nel caso di Linari trovano una concreta corrispondenza nella realtà. Se è vero che i difensori sono spesso associati a caratteristiche di guardia e contenimento, un po’ come se fossero i custodi di una fortezza, altrettanto vero è che non tutti sono in grado di svolgere questi compito riuscendo a infondere calma e serenità. L’autorevolezza e la leadership di Elena Linari, tanto con la Roma quanto con la maglia Azzurra, fanno di lei non solo una delle migliori giocatrici nel nostro campionato, ma anche un vero e proprio punto di riferimento nel contesto internazionale".

(assocalciatori.it)

