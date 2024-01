Roma Femminile, le convocate per la sfida contro la Sampdoria: prima per Pilgrim (FOTO)

Domani alle 14:30 la Roma Femminile di Alessandro Spugna tornerà al 'Tre Fontane' per l'importante sfida di campionato contro la Sampdoria. Obiettivo reagire alla sconfitta contro l'Inter e ritrovare la vittoria dopo i dodici successi nelle prime dodici sfide disputate. Sul proprio profilo X il club giallorosso ha comunicato la lista delle convocate: tra tutte spicca la presenza di Alayah Pilgrim, ufficializzata oggi come nuova giocatrice del club della Capitale.

Our squad list for tomorrow’s league match against Sampdoria! ?#ASRomaWomen pic.twitter.com/nAjpNn6p3Q

— AS Roma Women ?? (@ASRomaWomen) January 26, 2024