La Roma Femminile di Alessandro Spugna è pronta a dare il via al proprio 2024 con la finale di Supercoppa contro la Juventus (in programma domani pomeriggio alle 15:15). Sul proprio profilo X il club ha comunicato i convocati del tecnico giallorosso: tra le assenti spicca ancora Zara Kramzar, out per infortunio.

? Ecco le convocate per la sfida di Supercoppa ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/ZsNxjZRAiK — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) January 6, 2024