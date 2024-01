Roma Femminile: Harmont & Blaine diventa Official Style Partner del club (FOTO E VIDEO)

L’AS Roma ha annunciato una nuova partnership con Harmont & Blaine, azienda italiana di abbigliamento smart upper-casual, che diventa Official Style Partner della prima squadra femminile. Il marchio del “bassotto” vestirà le giocatrici, lo staff tecnico e i dirigenti fornendo una selezione di capi formali e divise ispirate alla grinta e all’energia sportiva delle Campionesse d’Italia, realizzati in materiali tecnici ad alta performance con dettagli distintivi che richiamano i colori del Club. Il guardaroba, che sarà inaugurato in occasione della finale di Supercoppa Italiana del 7 gennaio contro la Juventus, presenta un parka soft shell imbottito, un completo blazer/pantalone in jersey antipiega, il gilet trapuntato in piuma d’oca, la camicia in popeline, la maglia in pura lana, la t-shirt e le calze in cashmere e cotone, interpretati anche al maschile per lo staff tecnico con l’aggiunta di due modelli di polo.

