Roma Femminile, Di Guglielmo: "Ci abbiamo provato in tutti i modi, ora dobbiamo rimboccarci le maniche. Ringrazio i tifosi"

La Roma Femminile esce sconfitta dalla trasferta olandese contro l'Ajax e viene eliminata ai gironi della Women's Champions League (avanzano i padroni di casa e il Bayern Monaco). A fine partita la giocatrice giallorossa Lucia Di Guglielmo ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole.

Qual è il vostro stato d'animo dopo questa partita?

"Ci abbiamo provato in tutti i modi, mettendo tutto quello che avevamo. Adesso sicuramente fa male, però quando si punta in alto bisogna correre il rischio di cadere, essere disposti a cadere, sennò non c'è crescita. Quindi, quello che possiamo fare adesso, è rimboccarci le maniche, capire dove possiamo far meglio, continuare il nostro campionato e perseguire i nostri obiettivi".

Cosa vi portate via da questa Champions?

"Beh, le partite di Champions, le notti come queste sono uniche. Quelle al Tre Fontane e in stadi come questi ci rimangono dentro. Non solo per il livello calcistico, ma anche per le emozioni vissute. Ci portiamo dentro il fatto di essere stati in partita in gare come queste fino alla fine, di aver fatto esperienza e di poterla portare con noi".

Vi attende ora una partita molto importante in campionato, domenica contro la Juventus. Come ci arrivate?

"Siamo pronti ad affrontarla. Oggi, come detto, fa male, ma da domani riprenderemo a lavorare a testa alta, continuiamo a portare avanti i nostri obiettivi. Ci tengo, inoltre, a ringraziare i nostri tifosi che sono venuti qui a Parigi, a Monaco, ovunque a seguirci. Sono la nostra forza".

