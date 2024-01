Femminile, Spugna: "Per noi è una finalissima. Le ragazze hanno voglia di fare una grande partita"

Domani sera la Roma di Alessandro Spugna giocherà in casa dell'Ajax nell'ultima partita del girone di Women's Champions League. Alla vigilia del match il tecnico delle giallorosse ha parlato in conferenza stampa:

“Le sensazioni sono ottime, arriviamo da una buonissima prestazione in campionato e con il Bayern. Bisogna recuperare energie e la forza rispetto alle gare precedenti, poi venire a giocare qui con le nostre idee e fare una grande partita è la cosa più importante. Sono partite che devi giocare anche a livello mentale, non solo a livello fisico o tecnico, la squadra sta bene e siamo pronte”.

Kumagai dobbiamo aspettarcela dietro? Quante percentuali ci sono di passare il turno?

“Dobbiamo aspettarcela in campo, poi dove lo vedremo. Le percentuali? Intanto dobbiamo pensare alla nostra partita, abbiamo un solo risultato e dobbiamo vincere. Se dovessimo vincere vedremo quale è stato il risultato dell’altra partita. Dobbiamo concentrarci sulla nostra, per noi è una finalissima e dobbiamo pensare a questo, poi vedremo”.

Come sta la squadra?

"Motivate sicuramente, c'è grande voglia di fare una grande partita. Queste gare sono mentali, dobbiamo essere concentrate. La fatica non si sente, si sentirà il giorno dopo ma nei 90' la fatica non si sentirà".

Quanto cambia giocare in trasferta per l'approccio tattico? Cosa si aspetta dal mercato?

"Poco, dobbiamo stare attenti alle loro forze, come è stato al Tre Fontane. Dobbiamo fare una gara equilibrata, queste partite non possiamo pensare di vincerle dopo pochi secondi. Dal mercato, come detto già altre volte, ben vengano occasioni per migliorare la rosa, ma ora non dobbiamo cercare nulla, dobbiamo pensare solo a domani, poi il mercato chiude giovedì e ne riparleremo giovedì".

La debolezza dell'Ajax?

"Mi auguro che ci regalino degli spazi. Non lo so, quando giochi queste partite devi essere attento a tutti i dettagli, cercheremo di non concedere nulla, di sfruttare al meglio quello che arriverà e abbiamo avuto un risultato più che positivo. Giochiamo contro una squadra forte, non mi stupisce che siano in testa al girone. Il fatto di giocarci un girone così difficile all'ultima partita vuol dire che abbiamo fatto un percorso importante. Incredibile che tutte e 4 le squadra possano passare il turno".