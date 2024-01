Serie A Femminile, INTER-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match

Dopo l'inaspettato ko contro il Napoli nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, la Roma Femminile cerca il riscatto questo pomeriggio in casa dell'Inter in campionato. Le giallorosse, fin qui, hanno solo vinto in Serie A e vogliono difendere il primato. Momento complicato, invece, per l'Inter, quarta forza del torneo ma reduce da due sconfitte di fila.

IL TABELLINO

INTER: Cetinja; Tomter, Alborghetti, Bowen; Thøgersen, Magull, Pedersen, Santi, Merlo; Bonfantini, Cambiaghi.

A disp.: Piazza, Bugeja, Polli, Robustellini, Pandini, Csiszar, Tironi, Fadda, Jelcic

All. Rita Guarino

ROMA: Ceasar; Sonstevold, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi.

A disp.:

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Andreano. Assistenti: Pinna - Pilleri. Quarto Ufficiale: Colombi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

8' - Calcio d'angolo per la Roma, svetta Minami ma la sua conclusione viene bloccata da Cetinja.

5' - Fase di studio della partita.

1' - Al via il match.