Coppa Italia Femminile, NAPOLI-ROMA 1-0 (36' rig. Chmielinski): segui in tempo reale. Al via la ripresa (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 16 andrà in scena la partita tra Napoli e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Il match di ritorno, invece, si giocherà il 6 febbraio alle ore 15. Turnover per Alessandro Spugna, che lascia in panchina Linari, Giugliano, Haavi e Giacinti.

IL TABELLINO

NAPOLI: Beretta; Di Bari (18' Bertucci), Di Marino, Pettenuzzo, Pellinghelli; Gallazzi (46' Kobayashi), Kajzba, Giai; Chmielinski (46' del Estal); Corelli; Lazaro.

A disp.: Bacic, Gabriella, Cammarano, Fabiano, Mauri, Veritti.

All. Seno.

ROMA: Korpela; Bartoli, Valdezate, Minami; Pellegrino Cimò, Greggi, Kumagai, Feiersinger, Serturini; Glionna, Viens.

A disp.: Ohrstrom, Linari, Sonstevold, E. Testa, Ciccotti, Giugliano, Tomaselli, Giacinti, Haavi.

All. Spugna.

Marcatori: 36' rig. Chmielinski.

Ammonita: Di Marino (N).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

46' - Al via la ripresa. Doppio cambio per il Napoli: fuori Chmielinski e Gallazzi, dentro del Estal e Kobayashi.

Primo tempo

47' - Termina il primo tempo: Napoli 1-0 Roma.

45' - Due minuti di recupero.

40' - Roma a millimetri dal pareggio, ma la conclusione di Glionna colpisce la traversa.

39' - Ammonita Di Marino.

36' - Napoli in vantaggio: a segno Chmielinski su rigore.

34' - Calcio di rigore per il Napoli! Valdezate sbaglia il retropassaggio, Korpela esce e travolge Corelli.

25' - Fase di stallo del match.

18' - Sostituzione Napoli: fuori l'infortunata Di Bari e dentro Bertucci.

17' - Ancora Viens pericolosa, Beretta manda in angolo.

10' - Grande occasione per il Napoli, ma Korpela si immola in uscita bassa e chiude lo specchio a Lazaro.

7' - Roma ad un passo dal vantaggio: Glionna cross per Viens, clamoroso intervento di Di Marino che salva tutto in scivolata e nega alla giallorossa la rete dello 0-1.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

15:23 - Giallorosse in campo per il riscaldamento.

? È iniziato il nostro riscaldamento#ASRomaFemminile pic.twitter.com/TgbRCjRpsi — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) January 16, 2024

15:00 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.