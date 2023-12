Women's Champions League, ROMA-PSG 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO e VIDEO)

Appuntamento con la storia. Oggi alle ore 18:45 (diretta DAZN) andrà in scena allo Stadio Tre Fontane il big match tra Roma e PSG, valido per la quarta giornata della fase a gironi della Women's Champions League. Le giallorosse si trovano al secondo posto del Gruppo C con 4 punti, a -1 dal Bayern Monaco primo, mentre le francesi sono ultime a quota 3 punti.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Aigbogun, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai; Serturini, Greggi, Viens; Giacinti.

A disp.: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Bartoli, Ciccotti, Glionna, Tomaselli, Feiersinger, Pellegrino Cimò, Testa.

All.: Spugna.

PSG: Kledrzynek; Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui; Groenen, Samoura, Geyoro; Baltimore, Katoto, Chawinga.

A disp.: Picaud, Toussaint, Payne, Martens, Calligaris, Vangsgaard, Tounkara, Albert, Folquet, Elimbi Gilbert, Rossi.

All.: Precheur.

Arbitro: Martinčić. Assistenti: Rodjak-Karšić - Petravić. IV Ufficiale: Bolic.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1' - Al via il match.

PREPARTITA

18:12 - Riscaldamento in corso.

18:00 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.