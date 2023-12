Roma Femminile, Spugna: "Ogni partita va giocata come se fosse l'ultima. Contro il Como non sarà semplice"

ASROMA.COM - Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Como, valida per l'undicesima giornata di campionato e in programma domani alle 15. Ecco le sue parole.

Qual è l’umore del gruppo e quanta voglia c’è di allontanare subito il rammarico per la sconfitta di Parigi?

"L’umore deve essere alto e sereno. Malgrado il risultato sia stato per noi negativo, a Parigi è stata fatta una partita importante e una sconfitta non deve cambiare il nostro percorso. Dobbiamo giocare con tranquillità, perché siamo prime in classifica e vogliamo continuare a esserlo".

Quali possono essere i rischi nell’affrontare il Como in casa loro?

"Sicuramente un po’ di stanchezza c’è, ma manca poco alla sosta e dobbiamo andare oltre anche a questo. L’altro rischio è che il Como lotta per restare nelle prime cinque e cercherà di fare una partita importante con la prima in classifica".

Con una vittoria, si eguaglierebbe il record di successi di fila in Serie A della Roma, 11 consecutivi centrati la scorsa stagione tra gennaio e aprile. Può essere una motivazione in più?

"Noi vogliamo continuare nel nostro percorso, sappiamo che è un campionato dove non hai tanto margine di errore. Ogni partita la devi giocare come fosse l’ultima e la più importante. Eguagliare questo record è una motivazione in più per proseguire il nostro cammino, consapevoli che domenica sarà una partita non semplice".

