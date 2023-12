Roma Femminile, Spugna: "Non abbiamo concretizzato quello che abbiamo prodotto" - Giugliano: "C'è tanto rammarico"

Dopo il ko per mano del Psg nella quarta giornata del girone di Champions League - 3-1 per le francesi -, il tecnico giallorosso Alessandro Spugna ha commentato la prestazione della Roma. Le sue dichiarazioni:

È un risultato difficile da digerire.

"È un risultato che dobbiamo accettare, perché quando produci cinque o sei palle gol e non segni, è normale che poi dopo ti castighino. Sono delle giocatrici forti, e ci hanno punito nelle tre, quattro occasioni a loro favorevoli. Invece, noi non abbiamo concretizzato quello che abbiamo prodotto. Rimane una prestazione comunque bella, comunque importante, perché abbiamo avuto il comando del gioco. Ma in campo internazionale, se hai cinque palle gol, devi realizzarne almeno due o tre, sennò è difficile".

Cosa si deve portare la Roma nel 2024 per cercare di passare questo girone?

"Deve continuare a lavorare così, offrendo prestazioni di questo tipo. Adesso avremo due partite e saranno due finali, perché vincendole potremmo ancora passare il turno. Ma, come ho detto prima, in campo internazionale devi concretizzare le occasioni che hai. Non ne puoi avere dieci a partita. Oggi ne abbiamo avute cinque o sei - sono tante - e devi fare gol".

Vogliamo tracciare un bilancio di questa prima parte della stagione?

"È assolutamente positivo. In campionato abbiamo vinto tutte le partite, e siamo contentissimi di questo. In Champions League siamo ancora in corsa per passare il turno, in un girone difficile. Continuiamo a fare prestazioni di livello, e questa per noi è la cosa più importante".

A seguire ha parlato anche la centrocampista giallorossa, autrice dell'unico gol romanista della serata, Manuela Giugliano:

Forse questo risultato non racconta bene la partita che è stata.

“Forse non racconta bene nemmeno la partita di andata. Nel primo tempo siamo rimaste un po’ nello spogliatoio è vero, ma nel secondo tempo siamo venute fuori bene.Oggi abbiamo dimostrato per tutta la partita. Loro hanno segnato tre gol su tre errori nostri e a questi livelli li paghi. Ora c’è tanto rammarico, ma continuiamo a giocare come sappiamo fare noi perché è tutto aperto”.

Cosa è mancato oggi per portare a casa un risultato positivo?

“Sicuramente un po’ di grinta in più, un po’ di voglia di vincere in più. Anche la cattiveria sotto porta. Abbiamo avuto abbastanza occasioni, dovevamo metterla dentro. Questa è una cosa su cui dobbiamo continuare a lavorare. In campionato andiamo bene, ma in competizioni internazionali è diverso. Commetti il primo errore e prendi subito gol. Quando hai l’occasione per farlo, lo devi fare”.

L’ultima partita del 2023, vogliamo tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione?

“Direi molto positiva. Tralasciando un po’ gli ultimi due risultati in Champions, è stato un anno molto positivo, siamo cresciute sotto tanti punti di vista. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. A livello internazionale possiamo fare grandi cose”.

