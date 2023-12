Roma Femminile, Spugna: "Dicembre fondamentale, ci giochiamo tanto. Contro il Milan dobbiamo fare una prestazione da Roma"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro il Milan, valido per la decima giornata di campionato e in programma domani alle ore 12:30. Ecco le sue parole.

È stata una sosta delle nazionali positiva per le giallorosse, in che condizioni sono tornate?

"È stata una sosta molto positiva, hanno fatto delle ottime prestazioni. Tra l’altro arrivano anche da risultati importanti e questo da un punto di vista motivazionale alza l’umore. La fatica quando si torna da impegni con la nazionale c’è sempre però stanno abbastanza bene e hanno grande motivazione e voglia di fare bene perché ci aspettano due settimane davvero molto impegnative".

Due settimane in cui ci saranno impegni sia in campionato che in Champions League, può essere dicembre un mese decisivo?

"Sarà un dicembre molto importante, non so se decisivo, ma sicuramente ci giochiamo davvero tanto. In campionato dobbiamo continuare sulla nostra strada continuando a fare i tre punti in ogni partita perché abbiamo un margine di errore pari allo zero. La Juventus è vicinissima, la Fiorentina non è comunque ancora lontana, per cui dobbiamo dobbiamo mantenere il passo. In Champions League abbiamo due impegni molto complicati perché giochiamo contro una squadra molto forte anche se in questo momento a zero punti in classifica".

Il Milan ha cambiato allenatore, sarà quindi una squadra diversa rispetto alle ultime uscite?

"È una squadra con calciatrici brave e forti, un gruppo importante. C'è stata solo una partita, il derby, con l'allenatore nuovo e quindi non abbiamo grandi indicazioni rispetto a quali cambiamenti possono esserci stati. Però noi dobbiamo pensare a fare la partita come sappiamo, giocare da Roma e se giocheremo così credo che avremo la possibilità di portare a casa il risultato".

