Roma Femminile, Di Guglielmo: "Contenta del gol, sto lavorando molto su questo aspetto" - Spugna: "Tre punti importantissimi"

Lucia Di Guglielmo e Alessandro Spugna, rispettivamente calciatrice e allenatore della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della vittoria contro il Milan per 2-1 nel match valido per la quindicesima giornata di campionato. Ecco le loro parole.

DI GUGLIELMO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Quanto è importante questa vittoria, peraltro arrivata in rimonta?

“Fondamentale. Dopo la sosta delle nazionali è sempre difficile, abbiamo sempre poco tempo per preparare le gare, pure se siamo abituate. C’è sempre tanta stanchezza. Però ribaltare una partita del genere in casa nostra è stato veramente importante”.

Non è stato facile il primo tempo. Quali sono state le difficoltà che avete incontrato?

“Senza dubbio c’è merito della squadra avversaria, si gioca in due. Erano sicuramente molto organizzate. Probabilmente, potevamo fare meglio in fase di possesso. Bisogna considerare la stanchezza, ma è stato importante tornare in campo nella ripresa e vincere”.

Hai segnato il gol vittoria, stai segnando con frequenza. Sei già a 5 gol.

“Sono contenta. È una cosa su cui sto lavorando. E se posso dare il mio contributo alla squadra anche segnando, posso solo essere felice”.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Tre punti importanti per tornare in testa alla classifica.

“Tre punti importantissimi, oggi abbiamo giocato contro una squadra viva, che ha fatto un primo tempo importante. Siamo molto contenti, la prestazione è stata di livello. Abbiamo sbagliato un po’ di trasmissione, facendo qualche errore, ma nella ripresa l’abbiamo ripresa e recuperata”.

Cosa ha detto nell’intervallo alla squadra?

“Ho solo detto alla squadra di stare tranquille e sbagliare meno. Avevamo troppo fretta ed eravamo approssimative negli appoggi. Ho chiesto di migliorare questa cosa, di cercare giocate facili, ma importanti. E così abbiamo ribaltato la situazione”.

Sono il gioco e le scelte tattiche ad aiutare il collettivo mandando tante calciatrici in gol?

“Quando fai un gioco di dominio palla, di possesso, occupi tanti spazi. Quando vanno negli spazi Manuela, Lucia, poi i gol li sanno fare. Può segnare chiunque in questa squadra, il modo di mantenere la palla ci porta ad attaccare spazi per diverse calciatrici. Oggi è stato così”.

