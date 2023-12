FOTO - Serie A Femminile: Roma-Milan 2-1

La Roma Femminile fa 10 su 10. Le giallorosse hanno battuto per 2-1 il Milan, conquistando la decima vittoria consecutiva in altrettante giornate e blindando il primo posto in classifica. Le rossonere si erano portate in vantaggio con il rigore trasformato da Asllani al 24', ma le giallorosse hanno avuto la forza di ribaltare il match con i gol di Giugliano e Di Guglielmo. Con questo risultato la Roma resta prima in classifica a +3 dalla Juventus seconda. Ecco i migliori scatti della partita.