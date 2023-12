Femminile, COMO-ROMA 1-0 (35' Skorvankova): giallorosse sotto dopo il primo tempo

Alle 15:00 la Roma di Alessandro Spugna è scesa in campo in casa del Como. Gara fondamentale per le giallorosse, le quali in virtù del ko di ieri della Juventus contro la Sampdoria in caso di vittoria potrebbero portarsi a +6 sulle bianconere seconde in classifica. Dopo la prima frazione di gioco il risultato sorprendentemente negativo: le giallorosse sono sotto nel risultato a causa del gol segnato da Skorvankova al 35'.

COMO: Korenciova; Bergersen, Arcangeli, Skorvankova, Karlernas, Vaitukaityte, Picchi, Skovsen, Rizzon, Monnecchi, Cox.

ROMA: Korpela; Bartoli, Valdezate, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Giugliano, Tomaselli; Glionna, Viens, Haavi.