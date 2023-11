Supercoppa Femminile: Roma-Juventus si giocherà il 7 gennaio alle 15:15 allo Stadio Zini di Cremona (COMUNICATO)

Ora è ufficiale: la finale di Supercoppa Femminile tra Roma e Juventus si giocherà domenica 7 gennaio alle ore 15:15 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Ecco il comunicato ufficiale: "Sarà lo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona a ospitare, domenica 7 gennaio alle ore 15.15 (diretta Rai 2), la 27esima edizione della Supercoppa Italiana femminile. A contendersi il trofeo, come accaduto nel novembre del 2022, saranno Roma e Juventus: le giallorosse, campionesse d'Italia in carica, sono anche le detentrici del trofeo conquistato al 'Tardini' di Parma dopo i calci di rigore, mentre la Juventus ha alzato al cielo la Coppa Italia battendo proprio la Roma nella finale disputata nel giugno scorso a Salerno.

Per la Juventus sarà la sesta partecipazione consecutiva: il bilancio è di tre vittorie (nel 2019 a Cesena contro la Fiorentina, nel gennaio del 2021 a Chiavari sempre contro le Viola e nel gennaio 2022 a Frosinone contro il Milan) e due sconfitte (a La Spezia nell'ottobre del 2018 contro la Fiorentina e a Parma nell'ultima finale disputata), mentre la Roma giocherà la Supercoppa per il quarto anno di fila, dopo le sconfitte in semifinale nel 2021 a Chiavari contro la Juventus e nel 2022 a Latina contro il Milan, quando il trofeo veniva assegnato con la formula della Final Four.

Ulteriori dettagli sulla vendita dei biglietti saranno diffusi nei prossimi giorni attraverso successive comunicazioni".

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE