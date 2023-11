Serie A Femminile, SASSUOLO-ROMA: la formazione UFFICIALE delle giallorosse. Ceasar, Di Guglielmo e Giacinti in panchina, Latorre titolare (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 12:30 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Roma (in diretta su DAZN), valida per l'ottava giornata di Serie A Femminile. Dopo il pareggio in rimonta contro il Bayern Monaco in Champions League, le giallorosse proveranno a blindare la vetta della classifica in campionato. Le ragazze di Spugna infatti hanno ottenuto 7 vittorie in altrettante partite e si trovano a +2 dalla Fiorentina (che ha un match in più).

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLE GIALLOROSSE

SASSUOLO:

A disp.:

All.: Piovani.

ROMA: Korpela; Bartoli, Linari, Minami, Aigbogun; Kumagai, Giugliano, Greggi; Latorre, Viens, Haavi.

A disp.:

All.: Spugna.

Arbitro: Renzi. Assistenti: Marchese - Taverna. IV Ufficiale: Curia.

PREPARTITA

11:30 - Ecco la formazione ufficiale delle giallorosse.

? Ecco la formazione per la sfida con il Sassuolo ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/6SAYsfVQzU — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) November 19, 2023

11:12 - La Roma è arrivata allo Stadio Ricci.