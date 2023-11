Serie A Femminile, ROMA-NAPOLI 2-0 (18'Valdezate, 26' Di Guglielmo, 32' Viens): segui in tempo reale. Giallorosse scatenate (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 12:30 andrà in scena allo Stadio Tre Fontane il match tra Roma e Napoli, valido per la settima giornata di Serie A Femminile. Le giallorosso stanno disputando una stagione fantastica e sono prime in classifica con sei vittorie in altrettanti match, mentre le partenopee sono ultime con 0 punti fatti e una sola rete segnata.

IL TABELLINO

ROMA: Korpela; Di Guglielmo, Linari, Valdezate, Aigbogun; Greggi, Giugliano, Kramzar; Viens, Giacinti, Haavi.

A disp.: Ceasar, Minami, Ciccotti, Feiersinger, Kumagai, Tomaselli, Serturini, Glionna, Latorre.

All.: Spugna.

NAPOLI: Beretta;Veritti, Chmielinski, Del Estal, Di Bari; Friedrichs, Mauri, Corelli; Pettenuzzo, Gallazzi, Pellinghelli.

A disp.: Bacic, Cammarano, Kobayashi, Di Marino, Giacobbo, Banusic, Bertucci.

All.: Seno.

Arbitro: De Angeli. Assistenti: Palla - Chillemi. IV Uomo: Di Monteodorisio.

Marcatrici: 18' Valdezate, 26' Di Guglielmo, 32' Viens

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

32' - TRIS ROMA. Assist perfetto tra le linee di Kramzar per Viens, la canadese controlla, penetra in area e batte agevolmente Beretta con il destro!

26' - RADDOPPIO ROMA. Cross dalla destra di Aigbogun per Di Guglielmo, che arriva sul secondo palo e fa 2-0 di testa.

18ì- GOL DA ROMA. Giallorosse avanti dagli sviluppi di un corner, con Valdezate che arriva puntuale all'appuntamento in area e porta avanti la Roma.

12' - Partenopee pericolose: Aigbogun mura su Del Estal, pronta a calciare in porta.

6' - Retropassaggio di testa velenoso di Pettenuzzo per Beretta, con quest'ultima che blocca in due tempi.

1' - Match al via

PREPARTITA

11:57 - Riscaldamento in corso.

11:32 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

? Ecco la nostra formazione per la sfida con il Napoli ? FORZA ROMA ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/krx3iceD1U — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) November 11, 2023

10:52 - La Roma è arrivata al Tre Fontane.