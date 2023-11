Serie A Femminile, ROMA-FIORENTINA 0-0: segui in tempo reale. Palo di Giugliano su punizione (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 12:30 (diretta DAZN) la Roma affronterà allo Stadio Tre Fontane la Fiorentina nel match valido per la nona giornata di Serie A Femminile. Le giallorosse stanno dominando il campionato e hanno ottenuto 8 vittorie in altrettante partite, mentre le toscane sono terze in classifica a quota 19 punti, a -5 dalle capitoline.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Aigbogun; Kumagai, Giugliano, Greggi; Glionna, Giacinti, Haavi.

A disp.: Korpela, Ciccotti, Di Guglielmo, Feiersinger, Serturini, Tomaselli, Valdezate, Zouhir, Viens.

All.: Spugna.

FIORENTINA: Baldi; Erzen, Georgieva, Tortelli, Faerge; Severini, Catena, Boquete, Johannsdottir; Longo, Kejan.

A disp.: Schroffenegger, Russo, Parisi, Toniolo, Mijatovic, Lundin, Zanoli, Agard, Mailia.

All.: De La Fuente.

Arbitro: Gasperotti. Assistenti: Russo - Aletta. IV Ufficiale: Gagliardi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

23' - Partita finora equilibrata, la Fiorentina si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede. La Roma cerca possibili varchi.

19' - Palo della Roma! Punizione insidiosa di Giugliano che prende il palo alla sinistra di Baldi, comunque sulla traiettoria.

16' - Azione in contropiede della Fiorentina con Kejan che prova il cross al centro ma non trova compagne di squadre pronte al tap-in.

10' - Direttamente dall'angolo ci prova Giacinti con un tiro potente in area, la difesa della Fiorentina si salva in qualche modo.

9' - Cross insidioso di Greggi in area, deviato in calcio d'angolo.

4' - Prima occasione per la Fiorentina con Longo che prova il destro, parato senza problemi da Ceasar.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

11:57 - Le giallorosse scendono in campo per il riscaldamento.

11:39 - Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina.

? | ???? ?? Il nostro 11 iniziale per #RomaFiorentina⁰? A disposizione: Schroffenegger, Russo, Parisi, Toniolo, Mijatovic, Lundin, Zanoli, Agard, Mailia. ?️ LIVE su DAZN#ForzaViola ? pic.twitter.com/CPYrNLlBpy — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) November 26, 2023

11:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.