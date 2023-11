Roma Femminile, Spugna: "Vogliamo continuare come stiamo facendo. Mi aspetto un Sassuolo combattivo" (VIDEO)

Dopo il pareggio in rimonta contro il Bayern Monaco nella Women's Champions League, la Roma Femminile è pronta a tornare in campionato domani alle 12:30 in casa del Sassuolo. Il tecnico giallorosso Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia di questa partita. Queste le sue parole:

Siete reduci dalla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

"C’è stato tanto dispendio di energie, ma la partita deve darci la carica giusta per il campionato, vogliamo continuare come stiamo facendo e concentrarci su quello e non pensare ad altro".

Che Sassuolo si aspetta?

"Sono una squadra in crescita, sono cresciuti nell’ultima gara e mi aspetto un Sassuolo combattivo, anche nell’atteggiamento del suo allenatore. Penso che contro di noi tutte vogliano fare grandi partite".

Il Sassuolo ha un’ottima difesa.

"Andremo sicuramente forte sull'acceleratore. Porteremo il Sassuolo a difendersi nella propria metà campo, non sai quello che può accadere. Difendono sempre molto compatte, non sarà facile trovare gli spazi, dipenderà molto dalla nostra qualità".