Roma Femminile, Spugna: "Un pareggio che pesa tanto. Siamo venute a Monaco con coraggio"

La Roma Femminile comincia con un pareggio in rimonta la fase a gironi della Women's Champions League, rispondendo al doppio vantaggio del Bayern Monaco con i gol nella ripresa di Viens e il capitano Giugliano. Al termine della partita il tecnico giallorosso Alessandro Spugna ha parlato sui canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

C'è stata una Roma nel primo tempo e una Roma nel secondo. E che Roma, riuscita a trovare un pareggio in rimonta che pesa tanto nell'economia del girone.

"Sì, un pareggio che pesa tanto nell'economia del girone. Io vorrei sottolineare la prestazione. Perché noi siamo venute qui a Monaco con coraggio. Lo avevamo chiesto alla vigilia, di avere coraggio, lo abbiamo avuto. Forse all'inizio siamo state un po' timorose, ma ci poteva stare. Loro sono una squadra molto forte, molto fisica, molto brava tecnicamente, spingono la palla in maniera importante, quindi ci poteva stare. Però dal 25' del primo tempo siamo cresciute e nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, forse una delle migliori che possa ricordare io. Credo che il pareggio alla fine sia stato meritato. Peccato, prendiamo due gol non belli. Nel senso che uno probabilmente in fuorigioco, ma non voglio parlar di questo, l'altro dopo una serie di errori nostri. Però, ripeto, la prestazione è stata veramente importante e questa è la cosa che conta".

Sono andate in gol due giocatrici protagoniste in questa prima parte di stagione, Viens e Giugliano. Questa Roma ha tanto anche in panchina? Con l'ingresso di Greggi e Bartoli è cambiata l'inerzia della gara.

"Sì, ma lo diciamo da sempre. Abbiamo bisogno anche dei cambi. I cambi ci hanno dato una marcia in più, ma tutte le giocatrici che sono scese in campo oggi hanno fatto una grande gara e questo è quello che conta. Per giocare a questi livelli devi fare una gran partita, altrimenti non stai dentro, e oggi l'abbiamo fatto".

Aveva detto che questa partita avrebbe misurato il livello della Roma, ora a che livello è la Roma?

"Oggi, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo dimostrato che siamo a buon livello. Possiamo fare ancora di più, migliorare sempre, però oggi abbiamo giocato contro una squadra molto importante, una delle migliori d'Europa, siamo state in partita, abbiamo recuperato un risultato difficile. Sotto di due gol non era facile pareggiare e creare altre situazioni importanti. Lo abbiamo fatto, siamo contenti".