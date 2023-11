Roma Femminile, Spugna: "Gara non decisiva, dobbiamo giocare con serenità. Out Bartoli" (VIDEO)

Domani alle ore 12:30 andrà in scena il big match tra Juventus e Roma, valido per la sesta giornata della Serie A Femminile. Le giallorosse e le bianconere sono le uniche due squadre a punteggio pieno con 15 punti in 5 partite. Alessandro Spugna, allenatore delle capitoline, ha espresso le sue sensazioni ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "A parte Bartoli, il resto sta bene. Arriva una partita adesso, in cui non abbiamo tanto tempo per prepararla, ma vale anche per la Juventus. Questo è una gara da giocare, cercheremo di farlo al meglio".

Questo è già uno scontro decisivo?

"Sì, deve essere vista come una bella partita da giocare. Juventus-Roma è sempre bella partita da giocare, per ciò che il calcio italiano può offrire. Decisiva no, arriva troppo presto. Dobbiamo giocare con grande serenità. Dobbiamo cercare di fare i tre punti, per continuare il nostro percorso di crescita. Lo abbiamo sempre fatto. Chiaro che le partite spesso ti dicano cose differenti, ma siamo pronte".