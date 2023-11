Roma Femminile, Spugna: "Era l'inizio che speravamo, il campionato è un obiettivo importante"

Un inizio di campionato importante per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, capace di vincere tutte le prime dieci partite disputate in stagione tra campionato e coppa. Al termine dell'ultimo successo di oggi per 6-0 contro il Napoli il tecnico ha parlato sui canali social del club giallorosso. Queste le sue dichiarazioni:

Dieci vittorie in dieci partite, tra tutte le competizioni: era l’inizio che si aspettava?

"Era l’inizio che speravo e che speravamo, perché il campionato è un obiettivo importante. Dobbiamo confermarci. Dovevamo fare il massimo dei punti in questo avvio e oggi lo abbiamo fatto, abbiamo vinto anche in maniera piuttosto larga. Questo vuol dire che la squadra sta bene".

Si stanno confermando anche alcune giocatrici, oggi è tornata al gol anche Kramzar. Poi, due clean sheet in una settimana. Sono tutti segnali importanti.

"Sì, assolutamente. Oggi abbiamo dato spazio anche a Zara, che aveva fatto molto bene a Cesena e oggi ha fatto di nuovo gol. È una giocatrice brava, ha bisogno di tempo e dobbiamo darle il giusto spazio. Poi ci sono i clean sheet: non prendere gol fa sempre piacere. Oggi in realtà qualche sbavatura l’abbiamo commessa, però Tinja (Korpela, ndr) è stata brava a rimediare. Bene così".

La Roma ha centrato anche il gol numero 400 nella sua storia, di cui 233 sotto la sua gestione.

"Non lo sapevo. Mi fa piacere, vuol dire che la squadra è offensiva e cerca di fare sempre risultato, e tanti gol. È un bel risultato. Cercheremo di incrementarlo ancora, perché questo è il nostro obiettivo".