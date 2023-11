Roma Femminile, Spugna: "Abbiamo fatto una partita in comando. Non vogliamo fermarci qui"

La Roma Femminile continua nel suo ottimo momento di forma: 0-2 in casa del Sassuolo e ottava vittoria consecutiva in altrettante partite disputate in campionato. A fine gara il tecnico giallorosso Alessandro Spugna ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

Era un po' temuta questa partita dopo lo sforzo con il Bayern Monaco?

"Era temuta per lo sforzo di mercoledì, che è stato molto intenso, molto impegnativo. E poi il Sassuolo era in crescita. Lo avevamo visto. Era una partita difficile da affrontare: il Sassuolo è una squadra organizzata, che a noi ha sempre creato qualche problema. Ma abbiamo fatto una partita in comando, abbiamo gestito bene la palla, abbiamo segnato i gol giusti. Ne avremmo potuto fare anche qualcun altro, ma sono molto contento della gestione della gara".

La Roma non ha mai sofferto.

"Abbiamo gestito bene la partita fin dall'inizio. Avevamo chiesto questo: gestire bene la palla, cercando di muoverla il più velocemente possibile per creare un po' di disorganizzazione nel Sassuolo. Lo abbiamo fatto e poi abbiamo colpito nei momenti giusti. Non era facile, perché quando hai tante giocatrici sotto palle non è semplice trovare gli spazi. Ma quando lo abbiamo fatto, abbiamo colpito e siamo riuscite a fare il secondo gol a inizio ripresa, che ci ha dato modo di abbassare i ritmi, facendo la partita che volevamo".

La Roma non ha mai avuto una striscia così lunga: è sicuramente un segnale della forza di questa squadra.

"Lo diciamo da sempre, questa squadra ha tante giocatrici forti, ha una rosa competitiva. In ogni partita dobbiamo scendere in campo con la massima determinazione, con la massima fame di vittorie. Non vogliamo fermarci, manca ancora una partita alla fine del girone di andata. Vogliamo fare bottino pieno".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE