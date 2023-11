Roma Femminile, Korpela: "Dobbiamo fare il nostro lavoro al massimo. Sarà bello tornare a Monaco"

Un altro successo importante per le giallorosse di Alessandro Spugna, un 6-0 contro il Napoli che allunga a 10 il numero di vittorie consecutive della Roma Femminile. A fine partita il portiere Tinja Korpela ha parlato sui canali social del club giallorosso. Queste le sue dichiarazioni:

È la settima vittoria su sette in campionato: non potevamo partire meglio…

"Giochiamo molte partite in questo periodo e noi dobbiamo fare il nostro lavoro al massimo, che sia il Napoli o il Bayern Monaco in Champions League. È importante prepararci sempre bene".

Tra Cesena e Napoli hai subìto zero gol: quanto è importante per un portiere?

"È importante per tutte noi, se non subiamo gol ci basta segnarne uno, ovviamente è bene segnarne di più. Giocando in una squadra come la Roma capitano queste partite in cui per il portiere c’è poco lavoro, ma è importante essere pronte per quando arrivano i tiri".

Cosa ti aspetti dalla prossima sfida di Champions contro il Bayern Monaco?

"Sarà una partita dura, il Bayern è una delle squadre più forti d’Europa e non vediamo l’ora di giocare. Per me è un sfida particolare visto che è la mia vecchia squadra. Sarà bello tornare a Monaco, sono sicura che sarà una bella partita, con i loro tifosi e i nostri ci sarà sicuramente una bella atmosfera. Ora dobbiamo recuperare per farci trovare pronte".