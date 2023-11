Roma Femminile, Giugliano: "Siamo entrate con la determinazione giusta, è un pareggio molto importante"

Con un gol decisivo al 90' la Roma Femminile rimonta il Bayern Monaco da 2-0 a 2-2, ottenendo un punto importante in trasferta nella prima giornata della fase a gironi della Women's Champions League. Al termine della partita il capitano Giugliano, autore del pareggio nel finale, ha parlato sui canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole:

Questa Roma non molla mai…

"Siamo venute qui per goderci la partita, sappiamo benissimo che le partite si giocano e si cercano di vincere sempre. Siamo entrate con la cattiveria e la determinazione giuste che oggi ci hanno permesso di portare a casa un pareggio molto importante".

C’è stata una Roma nel primo e una nel secondo tempo: siete entrate in campo con la convinzione di poterla rimontare?

"Assolutamente sì. Il secondo gol lo abbiamo un po’ alla sprovvista. Siamo entrate nello spogliatoio, ci siamo guardate e ci siamo dette che eravamo qua per godercela e che era giusto rientrare in campo per cercare di riprendere il risultato. È successo e siamo molto contente".

Dopo due gol di testa è arrivato un gol di piede che è più nelle tue corde…

"Finalmente, se no poi mi prendono in giro che segno solo di testa! A parte gli scherzi è un gol importante che ci dà tanto morale e tanta soddisfazione. Quando giochiamo queste partite, con questa maglia, per noi è un grande orgoglio. È stato molto bello portare a casa questo punto importante, ora pensiamo al prossimo impegno contro il Sassuolo".