Roma Femminile, contro l'Ajax vicino il sold out al Tre Fontane: aperto anche il settore ospiti

Obiettivo continuità per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, che domani allo stadio Tre Fontane affronterà l'Ajax nel secondo turno della fase a gironi della Women's Champions League. Non mancherà il supporto dei tifosi giallorossi, infatti sono già stati venduti 2300 biglietti e per l'occasione anche il settore ospiti è stato reso disponibile per i padroni di casa. Le giallorosse vogliono proseguire nella striscia positiva di 9 vittorie e un pareggio nelle prime dieci partite disputate in stagione.