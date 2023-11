Roma Femminile, Bartoli: "Vittoria non scontata, siamo felicissime. Abbiamo capito i momenti della partita"

Vittoria importante per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, scesa in campo alle 12:30 in casa del Sassuolo per l'ottava giornata di Serie A. Le giallorosse si sono imposte con uno 0-2 che conferma il primato solitario con ben otto vittorie consecutive nelle prime otto partite disputate. A fine gara il capitano Elisa Bartoli ha parlato sui canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

Otto su otto, la Roma continua a vincere.

"Sembra tutto semplice, ma non lo è. Oggi avrebbe potuto essere veramente una sfida difficile, perché venivamo da un risultato importante, da un viaggio, e tra quattro giorni abbiamo un'altra sfida importante. Quindi, non era scontato. Il Sassuolo ti rende sempre la vita difficile, lo ha dimostrato anche l'anno scorso. Siamo felicissime di questo risultato".

Anche in campo vi siete gestite, perché lo sforzo contro il Bayern Monaco è stato importante. Ma oggi non avete mai sofferto.

"Sì, diciamo che a volte le energie non sono totali. C'è quindi bisogno di intelligenza, di gestione, c'è bisogno di capire quando è il momento di chiudere le partite e fare gol. Ci siamo riuscite, siamo state brave, abbiamo capito i momenti, e questa è la cosa più importante".

Abbiamo poco tempo per goderci queste vittorie...

"Una è contenta per la partita e il giorno dopo deve pensare alla successiva. È stupendo, anche se allo stesso tempo è un po' stressante. Ma sono queste le emozioni da vivere. La Champions è un sogno e ce lo godiamo".

