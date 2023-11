Durante l'intervallo di Roma-Ajax, gara di Women's Champions League, con il parziale di 2-0 in favore delle giallorosse, la nuova calciatrice della Roma Saki Kumagai ha parlato ai microfoni di Dazn:

"Abbiamo fatto due gol, siamo in vantaggio. Nel secondo tempo dobbiamo essere intelligenti e controllare il gioco e cercare di segnare di più. Loro devono segnare per ritornare in partita, sono qui per questo, ma noi dobbiamo farcela, continuare così e dobbiamo controllare il gioco".