Continua la marcia inarrestabile della Roma Femminile di Alessandro Spugna, tornata in campo oggi alle 12:30 in casa del Sassuolo dopo la recente trasferta europea in Germania. Le giallorosse hanno ottenuto un importante successo per 0-2 con i gol di Giugliano al 16' e Kumagai al 52', l'ottavo consecutivo in altrettante giornate di campionato finora disputate. Gli scatti del match: