FOTO - Roma-Ajax: presente José Mourinho sugli spalti del Tre Fontane. Allo stadio anche Tiago Pinto e Gualtieri

Serata di grande calcio al Tre Fontane. Per il match di Women's Champions League fra Roma e Ajax sugli spalti è presente anche José Mourinho, allenatore dei giallorossi domenica impegnati in campionato contro l'Udinese, catturato in uno scatto di Giuseppe Mustica, giornalista de Il Messaggero. Presenti anche il general manager giallorosso Tiago Pinto, la CEO Lina Souloukou e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.