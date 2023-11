Femminile, Spugna dopo la vittoria sulla Juventus: "Le ragazze sono state straordinarie, hanno fatto una grande gara"

Vittoria importante e significativa per la Roma Femminile, che ha vinto 1-3 sul campo della Juventus Women. Il tecnico delle giallorosse, Alessandro Spugna, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club:

Sul primo posto in solitudine:

"Non ci eravamo mai riuscite e questa è un'altra piccola conquista. Al di là di questo, l'importante era fare oggi una grande gara. Ci siamo riuscite, anche con la maturità giusta, perché abbiamo gestito bene i momenti della partita. Ce ne sono stati alcuni dopo il 3-0 in cui la Juve ha alzato i ritmi e noi dovevamo gestire, e lo abbiamo fatto. Quindi, siamo molto contenti, perché abbiamo fatto quello che volevamo fare. Oggi, abbiamo concretizzato tanto di quello che abbiamo prodotto. Abbiamo avuto anche l'occasione per fare il quarto gol, ma va bene così, è stata una bella partita".

Sui pochi giorni per preparare la gara:

"Le ragazze sono state straordinarie e lo è stato lo Staff, perché in settimana abbiamo avuto qualche problema: Elisa Bartoli è rientrata dalla nazionale con un infortunio, Viens, Kumagai e Minami le abbiamo riavuto a disposizione praticamente il penultimo giorno. Sabato mattia abbiamo deciso di non fare la rifinitura, perché avevamo la necessità di recuperare anche dal punto di vista mentale. È stata una settimana veramente complicata, e devo fare i complimenti alle ragazze per la grande disponibilità e allo Staff per come ha lavorato".

Sulla consapevolezza che dà questa vittoria:

"Quando vinci queste partite, ce n'è tanta. Come ho detto alle ragazze prima della partita, noi continuare il nostro percorso, dobbiamo crescere ancora. Il nostro obiettivo è alzare l'asticella anche in campo internazionale. E queste sono partite che te la possono fare alzare".

(asroma.com)

