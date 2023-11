Femminile, Kramzar riceve a Barcellona il "Trofeo Promesa" (FOTO)

Gran soddisfazione per la Roma Femminile e in particolare per Zara Kramzar. La giovane stellina giallorossa ha ricevuto a Barcellona il premio "Trofeo Promesa", destinato al talento più promettente. La slovena classe 2006 ha "battuto" la concorrenza di talenti come Melchie Dumornay (Lyon), Vicky López (Barça) y Hanna Bennison (Everton).