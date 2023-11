Femminile, Giugliano: "Segnare con questa magnifica maglia è un'emozione unica"

Assoluta protagonista in campo, con una prestazione da campionessa quale è, Manuel Giugliano ha aperto le marcature della partita vinta dalle giallorosse contro la Juventus Women per 1-3. Ecco le sue parole:

Sul primo posto:

"Era il nostro obiettivo. Abbiamo preparato questa partita in pochissimo tempo, perché la maggior parte delle ragazze era in nazionale. Non era semplice oggi portare la vittoria a casa, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista. Oggi abbiamo dimostrato carattere, ed è quello che ci ha portato a vincere questa magnifica partita".

Sul gol:

"Perché nel mio contratto c'è un bonus per i gol di testa! Dài, scherzo, sono contenta perché fare gol in queste partite è sempre bello: è un'emozione unica, soprattutto indossando questa magnifica maglia, con questo Scudetto cucito qua. Siamo contente, perché siamo riuscite a sbloccarla e abbiamo fatto il nostro gioco".

Sulla carica che porteranno i tre punti:

"Tantissima. Siamo pronte ad affrontare questo super mese, tra Champions, campionato e Coppa Italia. Siamo una squadra molto unita e questo ci porterà a fare grandi risultati e a dimostrare il nostro vero carattere. Onoreremo questa maglia il più possibile".

