Roma Femminile, Spugna: "Prima il Pomigliano, poi la Champions. Solo Linari a riposo" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida di campionato fra Roma Femminile e Pomigliano, il tecnico delle giallorosse Alessandro Spugna ha parlato ai media ufficiali del club. Ecco le sue parole:

"L'umore del gruppo è ottimo. Stiamo bene, siamo serene. Sappiamo che il periodo sarà intenso e stiamo lavorando per arrivarci al migliore dei modi".

Dopo Pomigliano ci saranno gli impegni di Champions e si giocherà ogni tre giorni. Dovrà amministrare energie?

"Intanto pensiamo al Pomigliano con la miglior formazione possibile, poi da sabato sera penseremo alla partita di Champions. Abbiamo una rosa importante e faremo le giuste valutazioni per mettere sempre in campo la miglior formazione. Il gruppo sta bene, solo Linari è a precauzionalmente a riposo, ma è in via di recupero".

Il Pomigliano ha dato filo da torcere alla Juventus: è una squadra motivata che gioca bene.

"Ha fatto due ottime partite, prima con la Juventus e poi con il Sassuolo. In attacco hanno qualità tecnica e di corsa, dovremo fare attenzione. Non è mai facile giocare in casa loro, dobbiamo andare con le nostre idee e con le nostre qualità, dobbiamo cercare di tornare con i tre punti".