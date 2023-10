Roma Femminile, Spugna: "Partita matura" - Haavi: "Siamo ancora più forti rispetto all'anno scorso"

Dopo la vittoria per 2-0 - in gol Greggi e Giacinti - contro l'Inter al Tre Fontane nella quarta giornata di Serie A Femminile, l'allenatore della Roma Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni:

Roma a punteggio pieno, è l'inizio che si aspettava?

"È l'inizio che volevamo, perché ci eravamo messe in testa di arrivare alla sosta con il massimo dei punti. Questa era una partita molto insidiosa, ma l'abbiamo gestita molto bene. Secondo me, la squadra è anche matura. Sono molto contento, non abbiamo neanche preso gol, e questo è un altro dato importante. Abbiamo fatto due reti e avremmo potuto forse concretizzare meglio qualche situazione. Ma credo che sia stata una partita di buon livello, una partita matura".

La gara è stata totalmente in comando da parte della Roma.

"Assolutamente sì. In comando, giocata con i giusti tempi, perché quando dovevamo rallentare, rallentavamo, e quando dovevamo accelerare, acceleravamo. Credo che oggi abbiamo fatto le cose che ci eravamo imposte di fare in settimana".

Cosa l'ha soddisfatta di più?

"La partita in generale. Perché quando hai questo atteggiamento, quando hai questa qualità tecnica nel gestire determinate situazioni, mi soddisfa tutto. Anche il fatto di non avere preso gol è una cosa molto importante".

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

A seguire anche l'attaccante giallorossa Emile Haavi ha commentato la gara ai canali ufficiali del club. Le sue parole:

È la prima volta che la Roma vince le prime quattro partite di campionato, è un successo molto importante per voi.

"Sì, sono molto contenta. Volevamo fare del nostro meglio, volevamo vincere, per questo è molto importante".