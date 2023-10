Roma Femminile, Spugna: "Inter squadra compatta e completa, possiamo fare una grande partita" (VIDEO)

Domani alle ore 16 la Roma Femminile affronterà l'Inter nel match valido per la quarta giornata di Serie A e il tecnico delle giallorosse, Alessandro Spugna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole.

Come sta la squadra dopo la partita contro il Vorskla Poltava?

“La squadra sta recuperando, un po’ di sforzo in Champions lo fai sempre. Abbiamo una rosa importante, tutte le giocatrici sono pronte per affrontare una partita non facile. L’Inter è una squadra importante, ma siamo pronte”.

Anche l’Inter ha giocato in settimana in Coppa Italia?

“Sì, contro la Lazio. Anche loro avranno fatto un po’ di fatica, dobbiamo affrontare la partita senza pensare alla fatica fatta, ma giocarcela con grande motivazione, possiamo fare una grande partita”.

Quanto è diversa l’Inter?

“Ha cambiato qualche interprete rispetto all’anno scorso, non hanno più Chawinga che aveva fatto benissimo. È una squadra compatta e completa, hanno preso giocatrici importanti, è sempre un avversario molto forte”.