Roma Femminile, Spugna: "Abbiamo fatto una grande partita, da squadra matura"

La Roma Femminile ha vinto un'altra volta, realizzando l'ennesima goleada della stagione. Le giallorosse hanno vinto 0-5 in casa della Sampdoria, con le doppiette di Linari e Giacinti e il gol di Viens. Alessandro Spugna, tecnico della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club:

Vittoria importante, ma è stata una partita molto più difficile di come la raccontino i numeri.

"Assolutamente sì, bisogna fare i complimenti alla Sampdoria, perché ha giocato con grande agonismo. Probabilmente, non ce l'aspettavamo. Mi auguro che giochi sempre così, perché se lo faranno, daranno fastidio a tante. Una cosa che non avevo visto nelle prime gare, ma va bene. Noi abbiamo fatto una grande partita, da squadra matura. Perché dopo un primo tempo con qualche rischio, siamo venute fuori da squadra importante quale siamo. Abbiamo ottenuto un risultato rotondo, sfruttando le occasioni avute. Alla fine è stato un gran secondo tempo".

Cosa ha cambiato all'intervallo, per cercare di dare maggiore dinamismo?

"Abbiamo cercato di avere un po' più di palleggio. Ci siamo messe a tre dietro, per tentare di palleggiare ma soprattutto per trovare le ampiezze necessarie. Abbiamo creato delle situazioni importanti, siamo riuscite a fare più gol, e questo è quello che avevo chiesto per il secondo tempo: di avere più calma, più fermezza nel gestire la palla. Lo abbiamo fatto".

Si voleva arrivare a punteggio pieno allo sconto diretto con la Juve: avete lo stesso punteggio.

"Sì, ora c'è la sosta per le nazionali. Speriamo che tutte le giocatrici tornino bene, perché quando ci sono questi impegni lontano dall'Italia, sono sempre difficili, che possono mettere pressione. Ma il calendario dice questo, anche la Juve ha tante calciatrici in nazionale. Quando torneranno, prepareremo la gara. Andremo in casa loro. Sarà sicuramente una bella partita".

(asroma.com)