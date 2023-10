Roma Femminile: Greggi rinnova fino al 2027 (VIDEO)

Conferma importante in casa Roma Femminile. Come comunicato dal club giallorosso sui social, infatti, Giada Greggi ha rinnovato il contratto fino al 2027. Queste le parole della centrocampista: "Io la maglia della Roma l'ho sempre indossata. Questi colori mi appartengono e nei sogni mi sono sempre immaginata così, fin da quando a 7 anni ho iniziato a giocare a calcio. Ne sono passati 11 prma di coronare il mio sogno: vestire la maglia della mia squadra del cuore. Da quel giorno è stata un'emozione dopo l'altra: Piazza di Spagna, le prime vittorie, il mio primo gol. Ci sono stati alti e bassi, cadute da cui mi sono rialzata. Abbiamo vissuto una cavalcata meravigliosa che ci ha portato allo scudetto: non dimenticherò mai l'esultanza dei tifosi al mio gol! Abbiamo vinto e gioito insieme, e insieme continueremo a lavorare ancora".

