Roma Femminile, Giugliano: "Dovevamo vincere con uno scarto maggiore". Spugna: "Difficile giocare contro una squadra chiusa in difesa"

Manuela Giugliano e Alessandro Spugna, rispettivamente calciatrice e allenatore della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Vorskla, terminata con il punteggio di 3-0 in favore delle giallorosse e valida per l'andata del Round 2 della Women's Champions League. Ecco le loro parole.

GIUGLIANO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

La vittoria per 3-0 vi dà più consapevolezza in vista del ritorno per passare il turno?

“Era importante vincere. Oggi abbiamo avuto il dominio del gioco, ma davanti la porta ci sono mancati carattere e determinazione per concludere. È un aspetto su cui stiamo lavorando ogni settimana. Mi dispiace da questo punto di vista, dovevamo vincere con uno scarto maggiore. Ci concentreremo sugli aspetti da migliorare, ma continueremo su questa strada con fiducia e voglia di fare sempre meglio”.

Hai messo lo zampino su tutte le partite di campionato con gli assist, oggi sei anche andata a segno. Quanto lo aspettavi questo gol?

“Lo aspettavo tanto, per una giocatrice segnare è sempre qualcosa in più. Ma è altrettanto importante far segnare le mie compagne. Oggi ho fatto gol, era quello che volevo, ma ora devo dare continuità agli allenamenti della settimana e alle partite. Non sono ancora in forma, ci vorrà ancora del tempo, ma sono molto determinata e soddisfatta di quello che sto facendo adesso”.

A fine partita siete andate voi e le calciatrici del Vorskla davanti ai tifosi a raccogliere il loro applauso, che è arrivato anche alle avversarie. È stato un bel momento, emozionante. Come lo avete vissuto dal campo?

“Molto bello. Loro stanno vivendo un periodo bruttissimo. Noi sentiamo la voglia di star vicino a queste persone, siamo molto contente. Oggi il nostro pubblico ha dimostrato di esserci ancora una volta. E siamo felici di quello che abbiamo vissuto”.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Che non sarebbe stata una partita scontata lo avevamo detto: la Roma ha creato tantissimo nel primo tempo, che si è però chiuso sull’1-0.

“Di scontato in Europa non c’è nulla. È stato difficile giocare contro una squadra che si è difesa con tutte le calciatrici possibili: a un certo punto erano in dieci dentro l’area di rigore. Dovevamo essere un po’ più lucide nel gestire meglio determinati spazi, provando a cercare gli spazi muovendo un po’ di più la palla. Ma alla fine abbiamo fatto tre gol e le occasioni create sono state tante. Ripeto, forse abbiamo forzato un po’… C''era la voglia di fare gol, di risolverla nei primi minuti, ma siamo andate a scontrarci contro tante magliette bianche, e quindi abbiamo incontrato delle difficoltà”.

Cosa ha detto alle ragazze tra primo tempo e secondo tempo?

“Ho detto solo che dovevamo muovere palla più velocemente, ma avere la pazienza di andare a concludere, perché tante volte forzavamo la conclusione in modo non corretto, e questo ci portava a sbagliare sotto porta, ad andare al contrasto con loro. E invece dovevamo calciare in maniera più pulita. Tutto lì. Poi, ripeto, lo abbiamo fatto: nel secondo tempo abbiamo avuto due, tre situazioni nitide e abbiamo fatto gol. E in vista del ritorno, questo ci mette in una condizione molto più agevole”.

Nel prepartita aveva chiesto l’applauso del Tre Fontane, e ne è arrivato più di uno. Il rispetto è regnato per tutta la gara e anche nel finale.

“Assolutamente. Il pubblico a Roma è sempre fantastico per queste cose. Loro vivono una condizione non semplice, ed era giusto accoglierle così, dando loro la possibilità di vivere una settimana in tranquillità. Adesso giocheremo un’altra gara con loro, quella di ritorno, ma era davvero necessario che venissero accolte in questo modo”.

