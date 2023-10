Roma Femminile, Bavagnoli: "Girone molto impegnativo, lo affronteremo con umiltà"

In seguito ai sorteggi della Women's Champions League (con la Roma Femminile inserita nel gruppo C insieme a Bayern Monaco, Psg e Ajax), ha parlato ai canali ufficiali del club la responsabile del settore femminile Betty Bavagnoli, raccontando le sue sensazioni a proposito:

"Innanzitutto è un orgoglio essere riuscite a raggiungere per due stagioni di seguito la fase a gironi della Women’s Champions League, non era un risultato scontato. Questo è un girone molto impegnativo, lo affronteremo con grande umiltà, ma con la consapevolezza che il nostro percorso di crescita debba passare attraverso gare di questo livello. Più in generale, penso anche che veder disputare gare così affascinanti nel nostro Paese possa aiutare tutto il movimento a crescere ancora di più. Saranno match di grande valore tecnico e siamo sicuri che i tifosi romanisti saranno numerosissimi nel sostenerci, come sempre".

(asroma.com)

