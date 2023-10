Italia U19 Femminile, le convocate per il raduno a Tirrenia: presenti Pizzuti, Viesti, Zannini, Testa e Bernardi (COMUNICATO)

Sono state comunicate le convocazioni del ct dell'Italia U19 Femminile Selena Mazzantini, in vista del prossimo raduno previsto al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Esso si svolgerà dal 16 al 18 ottobre e servirà per preparare i prossimi impegni contro Ungheria, Irlanda del Nord e Francia valevoli per le qualificazioni al prossimo europeo.

L’elenco delle convocate

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Emma Mustafic (Juventus), *Giulia Zaghini (Parma);

Difensori: Azzurra Gallo (Juventus), Leda Gemmi (Milan), Maryclare Petrillo (Sassuolo), Elena Cristina Pizzuti (Roma), Nadine Sorelli (Milan), Martina Viesti (Roma), Paola Zanini (Milan), Carola Zannini (Roma), Sara Zappettini (Inter);

Centrocampiste: Erin Maria Patrizia Cesarini (Milan), Valentina Donolato (Milan), Eva Schatzer (Sampdoria), Giorgia Termentini (Juventus), Sofia Testa (Roma);

Attaccanti: Amaranta Agazzi (Juventus), Greta Bellagente (Juventus), Veronica Bernardi (Roma), Emma Girotto (Sassuolo), Ginevra Moretti (Juventus), Monica Renzotti (Milan), Manuela Sciabica (Sassuolo).

(figc.it)

