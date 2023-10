Allo Stadio Tre Fontane sta andando in scena Roma-Vorskla, match valido per l'andata del Round 2 della Women's Champions League. Le giallorosse stanno momentaneamente battendo la formazione ucraina per 3-0 e il secondo gol è stato realizzato da Manuela Giugliano. La numero 10 giallorossa ha sfoggiato un'esultanza particolare, infatti ha imitato la 'Dybala mask'.