Serie A Femminile, ROMA-INTER 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO)

Alle 16:00 al Tre Fontane la Roma di Spugna scenderà in campo contro l'Inter per una gara del campionato di Serie A Femminile. L'account ufficiale X della squadra giallorossa ha pubblicato l'undici titolare che inizierà il big match contro le nerazzurre: in attacco il tridente Glionna, Giacinti, Haavi. La squadra sarà disposta in campo con un 4-3-3 e in mediana ci sarà il trio Kumagai, Giugliano, Greggi.

IL TABELLINO

ROMA: Korpela; Aigbogun, Minami, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi.

A disp.: Ceasar, Valdezate, Viens, Serturini, Ciccotti, Latorre, Tomaselli, Feiersinger, Kramzar.

All.: Spugna.

INTER: Cetinja; Thogersen, Alborghetti, Bowen, Sonstenvold; Merlo, Csiszar, Karchouni, Hoelsbrekken Eckhoff; Bonfantini, Cambiaghi.

A disp.: Piazza, Bugeja, Polli, Bonetti, Robustellini, Simonetti, Nchout, Fadda, Tomter.

All.: Guarino.

Arbitro: Emmanuele. Assistenti: Lisi - Rinaldi. IV UOMO: Artini.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' - Al via il match.

PREPARTITA

15.56 - Cambio dell'ultimo minuto per Spugna: out Bartoli, gioca Aigbogun dall'inizio.