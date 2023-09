Serie A Femminile, ROMA-COMO: le formazioni ufficiali. Giallorosse in campo con la terza maglia (VIDEO)

Dopo la vittoria all'esordio in casa del Milan, la Roma Femminile campione d'Italia in carica è pronta per il debutto al "Tre Fontane" affrontando il Como. Calcio di inizio alle ore 15.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Korpela; Bartoli, Valdezate, Minami, Aigbogun; Greggi, Kumagai, Giugliano; Latorre, Giacinti, Haavi. A disp.: Ceasar, Ciccotti, Di Guglielmo, Feiersinger, Glionna, Kramzar, Serturini, Tomaselli, Viens. All. Alessandro Spugna

COMO: Korenciova, Cecotti, Cox, Rizzon, Lundorf Skovsen, Hilaj, Vaitukaityte, Karlernas, Baldi, Monnecchi, Sevenius. A disp.: Gilardi, Lipman, Masu, Pastrenge, Bergersen, Arcangeli, Martinovic, Picchi, Regazzoli. All. Marco Bruzzano

Arbitro: Gabriele Totaro. Assistenti: Andrea Barcherini - Matteo Lauri. Quarto Ufficiale: Francesco Battistini

PREPARTITA

13:28 - La Roma ha pubblicato un video all'interno dello spogliatoio: la squadra di Spugna scenderà in campo con la terza maglia presentata martedì.