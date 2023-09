Serie A Femminile, MILAN-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Match al via (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile di Alessandro Spugna è pronta a esordire in campionato in casa del Milan di Maurizio Ganz, la prima partita ufficiale con lo Scudetto cucito sul petto. Queste le scelte del tecnico, fischio d'inizio alle ore 15:00 e diretta su Rai Sport:

IL TABELLINO

MILAN: Giuliani, Arnadottir, Cernoia, Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Swaby, Staskova, Laurent, Guagni, Dompig. A disp.: Thrige, Fusetti, Asllan, Mascarello, Jonusaite, Soffia, Arrigoni, van Eijk, Marinalli, Copetti.

All. Maurizio Ganz

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi. A disp.: Korpela, Vakdazate, Aigbogun, Serturini, Glionna, Latorre, Greggi, Tomaselli, Kramzar.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Domenico Castellone. Assistenti: Gianluca Scardovi - Tommaso Mambelli- Quarto Ufficiale: Nicolò Zammarchi

LA CRONACA DEL MATCH

1'- Match al via

PREPARTITA

14:30 - Riscaldamento in corso.

Time to get to work. ?#ASRomaWomen

pic.twitter.com/xFVz0gavhz

— AS Roma Women ?? (@ASRomaWomen) September 17, 2023