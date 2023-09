Roma Femminile, ufficiale l'acquisto di Soggiu: la classe 2003 va subito in prestito al Chievo Verona (FOTO)

Colpo della Roma Femminile: è ufficiale l'acquisto di Valentina Soggiu. Il portiere classe 2003 arriva a parametro zero dopo l'esperienza alla Sampdoria e ha firmato un contratto fino al 2026. La calciatrice verrà subito girata in preestito al Chievo Verona. "Valentina Soggiu, portiere classe 2003, ha firmato un contratto con la Roma fino al 2026. Giocherà in prestito al Chievo Verona fino al termine della stagione. In bocca al lupo, Valentina", l'annuncio della Roma su Twitter.





