Roma Femminile, Spugna: "Stiamo bene, ma contro il Milan sarà dura. Dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero finali" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra arriva bene a questo appuntamento, finalmente si riparte e abbiamo voglia di ripartire. Partiamo con una grande responsabilità perché abbiamo vinto il campionato, ma vogliamo assolutamente prendercela. Le ragazze stanno bene, abbiamo fatto una preseason non facile perché tante sono arrivate a singhiozzo, ma sono pronte e hanno voglia di iniziare".

Che squadra è diventata il Milan?

"Ha aumentato la qualità, ha fatto un buon mercato così come tante squadre. Sarà un campionato molto complicato e sarà dura, partiamo contro una squadra che lotterà per le prime posizione, sarà impegnativa".

È più facile preparare una partita contro un avversario di questo livello?

"Sono tutte partite da giocare, dobbiamo farne 18 nella regular season e dobbiamo affrontarle come finali. Ora c'è il Milan, dobbiamo andare lì con la nostra consapevolezza e capacità. Ogni partita deve essere uguale".

In Champions League affronterete il Vorskla.

"Non sappiamo ancora molto di loro. In Champions non c'è nulla di scontato, dovremo andarci con molta attenzione. Il calcio ucraino è cresciuto molto negli anni, c'era Cortez, che ha vinto la Champions con il Barcellona. Ci sono giocatrici della nazionale ucraina, dovremo fare attenzione. In questo momento però la cosa più importante per noi è l'inizio del campionato e dobbiamo farlo nel migliore dei modi. Quando arriverà la settimana della Champions ci penseremo".